В Беларуси введут безвиз для гостей «Славянского базара»

Открытие фестиваля посветят Году малой родины, а закрытие сделают "молодежным и прорывным". Фото: fest-sbv.by.

Туристов ждут из Прибалтики и других стран ЕС

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2019 год обещает стать для Беларуси рекордно туристическим. Сначала по безвизу в страну приедут болельщики Евроигр, а за ними получат его и зрители «Славянского базара»!

– Идея позаимствована у латвийский партнеров, – цитирует sb.by слова с пресс-конференции Глеба Лапицкого, директор Международного фестиваля искусств. – Наибольший наплыв ожидается из стран Прибалтики.

Но надеются, что безвиз послужит основание для легкого подъема и для жителей других стран Евросоюза и не только.

– Чтобы легко и без проблем воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь, гостю фестиваля, главным образом, необходимо верно оформить билет, покупая его через интернет, и правильно заполнить поля с паспортными данными.

А со 2 мая будет действовать и бонус «Славянского базара» для юрлиц, когда покупая 50, 100 или 150 билетов, предприятие обретает скидку в размере 5,10 и 15 процентов соответственно.

Завлекать туристов на фестиваль собираются звездами эстрады (Прим.: например, известно, что на гала-концерте выступит София Ротару). И, если открытие будет, с уклоном на тему малой родины, то закрытие обещают «молодежное и прорывное», правда, с участием исполнителей, хорошо знакомых старшему поколению.