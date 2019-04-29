43-летняя водитель на «Mercedes-Benz» пострадала в ДТП в Речицком районе

Женщина разворачивалась на трассе и в нее врезалось другое авто. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

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Авария произошла 26 апреля на автотрассе республиканского назначения Р-82, направлением Октябрьский – Паричи – Речица, информируют в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Вечером на иномарке «Мерседес Бенц 300» проезжала 43-летняя автоледи. В районе 86 километра автодороги примерно в 22.10 часов женщина остановилась на обочине, а затем она захотела сделать разворот, но не убедилась в безопасности такого маневра.

В разворачивающийся на трассе «Мерседес» на полном ходу влетел «Кадиллак», которым управлял 27-летний водитель. Молодой мужчина ехал в сторону Речицы из деревни Боровики.

В столкновении двух авто серьезные травмы получила женщина-водитель, ее на машине скорой помощи доставили в центральную райбольницу Светлогорска.

По факту ДТП проводится проверка. А в ГАИ напоминают, что является нарушением, если после остановки или стоянки водитель авто, начинающего движение, не уступил дорогу движущимся транспортным средствам.