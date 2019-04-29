«Использовали рации и спилили навесные замки»: у лунинецкого предпринимателя украли семян почти на $22 тысячи

Воры спланировали кражу, как только узнали, что на складе есть чем поживиться. Фото: УВД Брестского облисполкома.

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О ЧП, которое произошло на Лунинеччине, информируют в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Пожалуй, исходя из масштабов кражи и тщательной подготовки со стороны злоумышленников, это ограбление можно назвать даже дерзким. Ведь воры знали куда идут: они заранее наметили «цель» – арендованный склад, общались по радиостанциям, а спиленные амбарные замки забросили в канаву, чтобы никто случайно не обнаружил.

– В ходе следствия удалось выяснить, что преступление совершили три местных сельчанина, узнав, что на складе хранится крупная партия посадочного материала на круглую сумму. Организатором же кражи оказался ранее судимый 59-летний мужчина, авторитет в криминальных кругах. В помощники рецидивист взял двух сообщников, – пояснил подполковник милиции Сергей Дягель, старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР УВД Брестского облисполкома.

Кража, как говорилось выше, была тщательно спланирована: злоумышленники тщательно «заметали» следы преступления, вывезли и спрятали украденное в деревенском сарае. Всего у начинающего ИП из Лунинца было украдено почти 200 литров средств для защиты растений, 93 упаковки семян свеклы и 38 упаковок семян моркови. Общая стоимость украденного превысила 46 тысяч рублей.

К счастью, продать награбленное воры не успели. Сейчас они задержаны, возбуждено уголовное дело, максимально им грозит до 12 лет заключения.