Сморгонские пограничники выстрелили в 31-летнего мужчину
ЧП произошло на участке пограничной заставы погрангруппы Сморгони, информируют о происшествии в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Сообщается, что в субботу вечером пограничники вблизи с госграницей Беларуси с Литвой обнаружили неизвестного мужчину.
– Когда пограничники предъявили к нему законные требования остановиться, неизвестный попытался скрыться, – уточнили в Госпогранкомитете.
Затем неоднократно предупредив нарушителя о намерении применить оружие, сотрудник погранотряда произвел предупредительный выстрел в воздух, и в итоге продолжил преследование, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение.
Сообщается, что задержанный нарушитель является гражданином Беларуси 1988 года рождения. На месте ЧП ему оказали первую медпомощь, после чего его доставили в больницу.
По факту нарушения законодательства о госгранице ведется разбирательство.
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