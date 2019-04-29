Сморгонские пограничники выстрелили в 31-летнего мужчину

Пограничник выстрелил в воздух, а затем - в нарушителя. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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ЧП произошло на участке пограничной заставы погрангруппы Сморгони, информируют о происшествии в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Сообщается, что в субботу вечером пограничники вблизи с госграницей Беларуси с Литвой обнаружили неизвестного мужчину.

– Когда пограничники предъявили к нему законные требования остановиться, неизвестный попытался скрыться, – уточнили в Госпогранкомитете.

Затем неоднократно предупредив нарушителя о намерении применить оружие, сотрудник погранотряда произвел предупредительный выстрел в воздух, и в итоге продолжил преследование, в результате которого мужчина получил огнестрельное ранение.

Сообщается, что задержанный нарушитель является гражданином Беларуси 1988 года рождения. На месте ЧП ему оказали первую медпомощь, после чего его доставили в больницу.

По факту нарушения законодательства о госгранице ведется разбирательство.