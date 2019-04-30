2019-04-30T09:22:00+03:00
Звезды
КП Беларусь

Туров приглашает на Фестиваль куликов: выступят AKUTE и «РЭХА»

В программе - чемпионат по фотобёрдингу, бёрдвотчинг, концерты и много развлечений
Павел МИЦКЕВИЧ
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Туров приглашает на Фестиваль куликов. Фото: ptushki.orgТуров приглашает на Фестиваль куликов. Фото: ptushki.org
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25 - 26 мая общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» проведет в Турове традиционный Фестиваль куликов. В программе - чемпионат по фотобёрдингу, бёрдвотчинг, концерты и много развлечений, рассказали KP.BY организаторы. В рамках культурной программы - выступление у костра на берегу реки поэтессы Насты Кудасовой, «Спеўны сход» с Сержуком Долгушевым, фотовыставки, выступления групп, включая звезд рока AKUTE и «РЭХА».

- Фестиваль проводится рядом с уникальной природной территорией - Туровским лугом, которая имеет статус территории, важной для птиц международной значимости, и с 2008 года объявлена биологическим заказником. Это одно из самых важных мест для гнездования и отдыха водно-болотных птиц во время миграции в Европе. Рядом работает первая в Беларуси станция кольцевания птиц, где проведут экскурсию для всех желающих, - говорят в АПБ.

Участие в фестивале бесплатное. Можно взять палатку и спальник, чтобы ночевать на лоне природы - на берегу Припяти будет открыт кемпинг.

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