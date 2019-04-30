Из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон»

О том, подтвердилась ли информация о минировании, пока не сообщается.

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- В 22:30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала, - сообщили в ГУВД Мингорисполкома. - Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На места выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группа.

О том, подтвердилась ли информация о минировании, пока не сообщается. Согласно онлайн-расписанию аэропорта, самолеты прилетают и улетают без задержек.

К вокзалу стянуты силы МЧС и скорой помощи. Вход в здание вокзала перекрыт.

Напомним, месяц назад из «Галилео», «Замка» и вокзала эвакуировали более 7 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. А накануне Пасхи из-за угрозы минирования закрыли сразу три станции минского метро. Мужчину, который «заминировал» минское метро, уже нашли и задержали.