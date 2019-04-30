2019-04-30T01:26:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон»

О том, подтвердилась ли информация о минировании, пока не сообщается.
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон». Фото: twitter.com/bulynkoo.Из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон». Фото: twitter.com/bulynkoo.
Изменить размер текста:

- В 22:30 поступило сообщение о заминировании Национального аэропорта «Минск», отеля «Хилтон» и железнодорожного вокзала, - сообщили в ГУВД Мингорисполкома. - Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На места выехали следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группа.

О том, подтвердилась ли информация о минировании, пока не сообщается. Согласно онлайн-расписанию аэропорта, самолеты прилетают и улетают без задержек.

К вокзалу стянуты силы МЧС и скорой помощи. Вход в здание вокзала перекрыт.

Напомним, месяц назад из «Галилео», «Замка» и вокзала эвакуировали более 7 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. А накануне Пасхи из-за угрозы минирования закрыли сразу три станции минского метро. Мужчину, который «заминировал» минское метро, уже нашли и задержали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Сморгонские пограничники выстрелили в 31-летнего мужчину
«Использовали рации и спилили навесные замки»: у лунинецкого предпринимателя украли семян почти на $22 тысячи
43-летняя водитель на «Mercedes-Benz» пострадала в ДТП в Речицком районе
В Беларуси введут безвиз для гостей «Славянского базара»
Американский веслонос из Миссисипи поселился в Вилейском районе
В Витебском районе 17-летний парень перевернулся ночью на мотоблоке и погиб
В Щучинском районе пропали 4 девятиклассника. Милиция искала их все выходные
В Гродно во дворе частного дома нашли закопанные останки человека
Белстат рассказал, на что уйдут деньги, собранные на субботнике 20 апреля
Бывшего директора «Би энд Би иншуренс Ко» приговорили к двум годам ограничения свободы
В Рогачеве велосипедист разбился насмерть, упав с крыльца