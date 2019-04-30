2019-04-30T09:49:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко поздравил с 1 Мая: «Трудолюбие - залог процветания Беларуси»

Президент подчеркивает, что результатом общей упорной созидательной работы стали все современные достижения
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем трудаПрезидент Беларуси поздравил соотечественников с Днем трудаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем труда, который отмечается 1 мая. Александр Лукашенко считает, что этот праздник стал символом солидарности людей разных профессий и поколений и уже больше столетия не теряет своей актуальности.

- Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к Родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко подчеркивает, что результатом общей упорной созидательной работы стали все современные достижения: это внедрение высоких технологий в разные отрасли экономики, создание инновационных производств, модернизация промышленных гигантов - советского наследия.

- Пусть рядом всегда будут единомышленники и верные друзья, а в профессиональной деятельности сопутствует успех, - желает президент белорусским труженикам, а также мира и благополучия всем семьям.

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