Лукашенко поздравил с 1 Мая: «Трудолюбие - залог процветания Беларуси»

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Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днем труда, который отмечается 1 мая. Александр Лукашенко считает, что этот праздник стал символом солидарности людей разных профессий и поколений и уже больше столетия не теряет своей актуальности.

- Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к Родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси, - цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко подчеркивает, что результатом общей упорной созидательной работы стали все современные достижения: это внедрение высоких технологий в разные отрасли экономики, создание инновационных производств, модернизация промышленных гигантов - советского наследия.

- Пусть рядом всегда будут единомышленники и верные друзья, а в профессиональной деятельности сопутствует успех, - желает президент белорусским труженикам, а также мира и благополучия всем семьям.