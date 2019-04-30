Тело Ольги Лазаренко, которая пропала в Витебске в январе, нашли в реке в Бешенковичском районе

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27 апреля в Бешенковичском районе найдено тело Ольги Лазаренко, которая пропала в Витебске 4 января. Напомним, женщина, которая страдала болезнью Альцгеймера, ушла из дома около 10 часов утра. Ольга Ивановна не могла сама о себе позаботиться - она не ориентировалась в городе, не умела пользоваться телефоном, не могла попросить о помощи.

На поиски Ольги Лазаренко поднялся весь город. Люди распечатывали и распространяли листовки, прочесывали улицы Витебска. На поиск выходили организованными группами и поодиночке. Время от времени появлялись сообщения, что Ольгу Ивановну видели в разных частях города, но найти ее не удавалось.

Как сообщила в социальных сетях дочь Ольги Лазаренко Анна, тело женщины нашли в реке около самого берега в деревне Шуты люди, которые приехали туда на дачу. Она была в той же одежде, в которой ушла из дома в январе. Родственники опознали Ольгу Ивановну, правоохранительные органы не нашли на ее теле признаков насильственной смерти.

Итогом поисков Ольги Лазаренко стало создание в Витебске поисково-спасательного отряда «Ангел». До этого Витебск оставался одним из немногих городов страны, где своего ПСО не было. Волонтеры уже провели несколько тренировочных сборов, на которых учились правильно прочесывать местность, ориентироваться, взаимодействовать.

- Ольга Ивановна встряхнула Витебск, заставила всех нас проявить лучшее, что есть в нас: сострадание, участие в судьбе ближнего и оказание бескорыстной помощи. Она заставила нас задуматься, поставить себя на место ее родных и понять, что такое может случиться с каждым и понадобится квалифицированная и быстрая помощь. Она заставила людей объединиться, показать, что мы можем помогать друг другу, - считает один из инициаторов создания отряда Сергей Грин.