«Белнефтехим»: чистая российская нефть поступит в Мозырь 4 мая

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Концерн «Белнефтехим» рассказал о графике поставки в Беларусь чистой нефти. Вечером 29 апреля прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, началась от российской линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча» в сторону российско-белорусской границы и ЛПДС «Мозырь».

По данным на утро 30 апреля, качественная нефть находятся уже на 30-м километре пути от «Унечи». А следующим этапом «дорожной карты» будет вытеснение с российского участка в резервуарный парк некачественной нефти, которой скопилось около 50 тыс. тонн. Соответственно, на белорусской территории некачественная нефть будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС «Мозырь». Здесь ее собралось уже свыше 120 тыс. тонн.

- Прибытие соответствующей ГОСТу нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее позднего вечера 2 мая - с учетом скорости и графика движения, а также расстояния от ЛПДС «Унеча» до белорусской границы (более 100 км). А на ЛПДС «Мозырь» новая нефть поступит не ранее 4 мая, - констатировали в «Белнефтехиме».

Однако на этом все не закончится: полное восстановление трубопровода «Дружба» потребует нескольких месяцев напряженной работы, отмечают в концерне. А пока будет восстановлена работа лишь одной нитки.

Между тем 30 апреля в Минэнерго РФ снова проходят переговоры представителей «Белнефтехима» и российских нефтяных и нефтетранспортных компаний. Урегулирование ситуации с поставками некачественной нефти продолжается, добавили в белорусском концерне.