2019-04-30T12:09:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Сегодня «Евроопт» разыграет 100 тысяч рублей и другие призы. Как стать победителем?

Главный приз разыграет художественный руководитель Молодежного театра эстрады Владислава Артюковская
Полина СВЕТЛОВА
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Кому же повезет на этот раз?Кому же повезет на этот раз?
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Сегодня, 30 апреля, в минском «Е-сити» на улице Денисовской, 8 состоится 118-й розыгрыш призов от «Евроопт». Главный приз – 100 тысяч рублей! Его обладателя поможет определить Владислава Артюковская – художественный руководитель Молодежного театра эстрады и главный режиссер концертных программ в спортивной деревне II Европейских игр, которые Минск будет принимать в июне этого года.

Еще одному счастливчику достанется крупный приз в 50 тысяч рублей, а трое участников игры станут хозяевами трех внедорожников! Также будет разыграно больше 10 тысяч других призов.

Шанс стать тем самым счастливчиком есть у каждого участника игры. Для победы нужно всего ничего: сделать покупки в «Евроопт» или онлайн-гипермаркетах «Е-доставка» или «ГиперМолл» на сумму не меньше 10 рублей (без учета алкоголя и табака), предъявить при оплате дисконтную карту «Е-плюс» или СТАТУСкарту – и надеяться на то, что фортуна улыбнется именно вам!

Желаем удачи!

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