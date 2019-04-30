По факту минирования аэропорта, вокзала и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности в Минске. Речь идет о минировании Национального аэропорта «Минск», железнодорожного вокзала столицы и гостиницы.

В СК рассказали, что сообщения поступили на электронные адреса справочно-информационной службы авиакомпании «Белавиа» и контакт-центра БелЖД 29 апреля около 22 часов. В тот же вечер объекты обследовали саперно-пиротехнические группы и не нашли взрывчатки. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, правоохранители ищут подозреваемого.

СК напоминает, что за заведомо ложное сообщение об опасности обвиняемым грозит до 7 лет заключения, а ответственность в данном случае наступает с 14 лет.

Кстати, с начала года в отношении «телефонных террористов» в Беларуси было возбуждено уже 19 уголовных дел по фактам заведомо ложных сообщений об опасности. Из них в 7 случаях виновные пока не найдены.