В Жлобинском районе мужчина упал в яму и провел там всю ночь. Фото: МЧС

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50-летний мужчина в Жлобинском районе упал в 4-метровую яму и провел там всю ночь. Вечером в воскресенье он возвращался домой в деревню Мормоль от родственников из соседней деревни Александров. Было уже темно, и сельчанин не заметил возле подстанции вырытой ямы, упав в нее.

Сотового телефона у мужчины не было, рядом тоже никого не оказалось, поэтому призывы о помощи никто не слышал, и только утром следующего дня беднягу нашли родственники. В то же утро в службу спасения позвонил фельдшер «скорой» - с просьбой помощь достать мужчину из западни.

- С помощью спасательной веревки, трех спасательных поясов и медицинских носилок работники МЧС извлекли пострадавшего из ямы и передали медикам. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «Закрытый перелом бедра», - сообщает Гомельское областное управление МЧС.

Отмечается, что размер ямы - 6х6 метров, вокруг ее была натянута оградительная лента.