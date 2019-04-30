Ермошина о выборах президента в день рождения Лукашенко: «Прочла в «Комсомольской правде» об этом совпадении и страшно изумилась»

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Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что для проведения выборов президента не видит другой даты, кроме 30 августа 2020 года:

- Поскольку глава государства во время послания заявил о том, что выборы президента пройдут точно в срок, то никакой другой даты, кроме 30 августа 2020 года, я предположить не могу, ее просто не существует, - цитируют Ермошину Naviny.by. - Либо выборы тоже нужно проводить досрочно, то есть переносить их, предположим, на весенний период.

На уточняющий вопрос о том, что выборы станут подарком главе государства на очередной день рождения, глава ЦИК ответила:

- Нет, абсолютно. Я, честно говоря, совершенно не думала так. И я не уверена, что это является подарком - день выборов в день рождения. Это уже очень извращенное понятие о подарке. Я прочла в «Комсомольской правде» об этом совпадении и страшно ему изумилась.

Также Ермошина сказала, что считает неудачной для назначения парламентских выборов предложенную президентом дату 7 ноября из-за того, что этот день является первым в череде длинных выходных. По мнению главы ЦИК, это может привести к тому, что «многие люди будут в этот период где-то отдыхать», что скажется на явке избирателей. Поэтому Центризбирком будет вносить предложение президенту о том, чтобы провести выборы в парламент 17 ноября.