С 1 мая в Беларуси повысятся пенсии, детские и БПМ

Изменить размер текста: A A

С 1 мая в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума (БПМ), благодаря этому подрастут пенсии и детские пособия. По постановлению Минтруда и соцзащиты, БПМ повышается до 224,02 рубля - в среднем на душу населения на 3,3% по сравнению с предыдущим нормативом.

В связи с изменением БПМ перерассчитают минимальные трудовые пенсии, надбавки и повышения к ним, социальные пенсии, а также доплаты пенсионерам возрастом свыше 75 лет. После этого минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в 20% средней зарплаты составит 229,05 руб. Социальные пенсии увеличатся, в частности, до 246,42 руб. для инвалидов I группы, в том числе инвалидов детства, от 179,22 до 246,42 руб. для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья.

Единовременное пособие при рождении первого ребенка с 1 мая составит 2240,2 руб., второго и последующих - 3136,28 руб. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте до трех лет увеличится до 112,01 руб.