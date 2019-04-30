В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна, пока мама была в кухне

Изменить размер текста: A A

В Кобрине ребенок выпал из окна: Следственный комитет проводит проверку. Несчастье произошло 29 апреля около 15 часов - двухлетний ребенок залез на подоконник, открыл окно и, надавив на москитную сетку, выпал вместе с ней.

Мама мальчика в это время была в кухне. В результате происшествия малыш получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства происшествия устанавливает Кобринский районный отдел Следственного комитета, сообщил СК в своем Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Может ли москитная сетка выдержать вес ребенка?

Специалисты советуют приобрести фиксаторы на окна >