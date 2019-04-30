КП Беларусь
В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна, пока мама была в кухне
Малыш получил телесные повреждения, его состояние оценивается как тяжелое
В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна. Фото: СК
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В Кобрине ребенок выпал из окна: Следственный комитет проводит проверку. Несчастье произошло 29 апреля около 15 часов - двухлетний ребенок залез на подоконник, открыл окно и, надавив на москитную сетку, выпал вместе с ней.
Мама мальчика в это время была в кухне. В результате происшествия малыш получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.
Обстоятельства происшествия устанавливает Кобринский районный отдел Следственного комитета, сообщил СК в своем Telegram-канале.
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