Могилев закрыли для грузовиков и всей техники тяжелее 3,5 т

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Въезд в Могилев закрыли со всех сторон для транспорта с общей фактической массой свыше 3,5 тонны. Соответствующие запрещающие дорожные знаки уже установлены на въездах в областной центр по распоряжению местных властей. Как сообщается в информации Могилевского горисполкома, такое решение принято в целях продления времени эксплуатации покрытия проезжих частей городских дорог.

Отныне в Могилев запрещен въезд для грузовых автомобилей, автопоездов с общей фактической массой свыше 3,5 т, колесных тракторов и самоходных машин. Они должны будут двигаться по объездным дорогам.

Есть исключения: для машин, которые доставляют или отвозят груз на предприятия и в организации, однако передвигаться по городу им необходимо по кратчайшему маршруту.

Грузовики с технически допустимой общей массой до 3,5 т (категория B) смогут перемещаться по городу. Также ограничения не касаются транспорта дорожно-эксплуатационных служб, коммунальных, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах и транспортных средств, обслуживающих торговые и иные организации, а также автомобилей, принадлежащих гражданам, которые проживают либо работают в данной зоне при отсутствии других способов подъезда.