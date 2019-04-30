2019-04-30T13:15:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Могилев закрыли для грузовиков и всей техники тяжелее 3,5 т

Так власти надеются сохранить дороги города
Павел МИЦКЕВИЧ
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Могилев закрыли для грузовиков. Фото: kp.kzМогилев закрыли для грузовиков. Фото: kp.kz
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Въезд в Могилев закрыли со всех сторон для транспорта с общей фактической массой свыше 3,5 тонны. Соответствующие запрещающие дорожные знаки уже установлены на въездах в областной центр по распоряжению местных властей. Как сообщается в информации Могилевского горисполкома, такое решение принято в целях продления времени эксплуатации покрытия проезжих частей городских дорог.

Отныне в Могилев запрещен въезд для грузовых автомобилей, автопоездов с общей фактической массой свыше 3,5 т, колесных тракторов и самоходных машин. Они должны будут двигаться по объездным дорогам.

Есть исключения: для машин, которые доставляют или отвозят груз на предприятия и в организации, однако передвигаться по городу им необходимо по кратчайшему маршруту.

Грузовики с технически допустимой общей массой до 3,5 т (категория B) смогут перемещаться по городу. Также ограничения не касаются транспорта дорожно-эксплуатационных служб, коммунальных, автомобилей с наклонной белой полосой на бортах и транспортных средств, обслуживающих торговые и иные организации, а также автомобилей, принадлежащих гражданам, которые проживают либо работают в данной зоне при отсутствии других способов подъезда.

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