2019-04-30T14:46:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле и Калинковичах разыскивают подростков

Девушка ушла из дома, а парень вышел из школы и пропал
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле и Калинковичах разыскивают подростков. Фото: УВДВ Гомеле и Калинковичах разыскивают подростков. Фото: УВД
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Четвертый день в Гомеле ищут 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 27 апреля. Кристина Транькова была одета в синюю джинсовую куртку, черные джинсовые штаны, белые кроссовки Reebok. При себе у подростка был черный рюкзак. Всех, кто узнал девушку на фото, просят позвонить в ОВД администрации Советского района Гомеля: +37529 41-09-12, +37529 608-27-02 или по короткому номеру милиции 102.

А в Калинковичах пропал 15-летний парень. Днем в понедельник Александр Михневич ушел из школы и домой не вернулся, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Школьник был одет в короткую зеленую камуфлированную куртку, синие джинсы, оранжевые кроссовки. Милиция просит позвонить всех, кто видел парня, изображенного на снимке, по телефонам в Калинковичах: +3752345 4-12-49, +3752345 4-21-09, +37529 608-45-02, +37533 680-45-02 или 102.

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