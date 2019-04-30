2019-04-30T14:55:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Трое жителей Полоцка убили парня и закопали тело

Среди подозреваемых - двое подростков
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Трое жителей Полоцка убили парня и закопали тело. Фото: СКТрое жителей Полоцка убили парня и закопали тело. Фото: СК
Изменить размер текста:

Следственный комитет расследует убийство при отягчающих обстоятельствах в Полоцке - там во дворе частного дома местные жители обнаружили захоронение и сообщили об этом в милицию. Оказалось, что под землей покоилось тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти.

Следствие выяснило, что компания из четырех парней распивала алкоголь. Как это часто случается, в пьяной компании возникла ссора. Гости убили хозяина дома и закопали труп во дворе.

Двоих подозреваемых удалось задержать по горячим следам в Полоцке - ими оказались 16-летний и 17-летний подростки. Третий соучастник преступления, 20-летний парень, успел скрыться в России, но в итоге тоже был задержан в Московской области.

Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается, рассказала официальный представитель управления СК по Витебской области Оксана Лазько.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Демократичные цены и холл в стиле лофт: МВД открыло свою гостиницу в Минске
В Гомеле и Калинковичах разыскивают подростков
Могилев закрыли для грузовиков и всей техники тяжелее 3,5 т
В Кобрине 2-летний ребенок выпал из окна, пока мама была в кухне
С 1 мая в Беларуси повысятся пенсии, детские и БПМ
Сегодня «Евроопт» разыграет 100 тысяч рублей и другие призы. Как стать победителем?
Ермошина о выборах президента в день рождения Лукашенко: «Прочла в «Комсомольской правде» об этом совпадении и страшно изумилась»
В Жлобинском районе мужчина упал в яму и провел там всю ночь
По факту минирования аэропорта, вокзала и гостиницы в Минске возбуждено уголовное дело
«Белнефтехим»: чистая российская нефть поступит в Мозырь 4 мая
Тело Ольги Лазаренко, которая пропала в Витебске в январе, нашли в реке в Бешенковичском районе
Лукашенко поздравил с 1 Мая: «Трудолюбие - залог процветания Беларуси»
Туров приглашает на Фестиваль куликов: выступят AKUTE и «РЭХА»
Из-за сообщения о бомбе эвакуировали минский аэропорт, вокзал и отель «Хилтон»
Сморгонские пограничники выстрелили в 31-летнего мужчину
«Использовали рации и спилили навесные замки»: у лунинецкого предпринимателя украли семян почти на $22 тысячи
43-летняя водитель на Mercedes-Benz пострадала в ДТП в Речицком районе
В Беларуси введут безвиз для гостей «Славянского базара»
Американский веслонос из Миссисипи поселился в Вилейском районе
В Витебском районе 17-летний парень перевернулся ночью на мотоблоке и погиб
В Щучинском районе пропали 4 девятиклассника. Милиция искала их все выходные
В Гродно во дворе частного дома нашли закопанные останки человека
Белстат рассказал, на что уйдут деньги, собранные на субботнике 20 апреля
Бывшего директора «Би энд Би иншуренс Ко» приговорили к двум годам ограничения свободы
В Рогачеве велосипедист разбился насмерть, упав с крыльца