Трое жителей Полоцка убили парня и закопали тело

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Следственный комитет расследует убийство при отягчающих обстоятельствах в Полоцке - там во дворе частного дома местные жители обнаружили захоронение и сообщили об этом в милицию. Оказалось, что под землей покоилось тело 26-летнего местного жителя с признаками криминальной смерти.

Следствие выяснило, что компания из четырех парней распивала алкоголь. Как это часто случается, в пьяной компании возникла ссора. Гости убили хозяина дома и закопали труп во дворе.

Двоих подозреваемых удалось задержать по горячим следам в Полоцке - ими оказались 16-летний и 17-летний подростки. Третий соучастник преступления, 20-летний парень, успел скрыться в России, но в итоге тоже был задержан в Московской области.

Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается, рассказала официальный представитель управления СК по Витебской области Оксана Лазько.