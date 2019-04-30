Демократичные цены и холл в стиле лофт: МВД открыло свою гостиницу в Минске

Повышенный спрос здесь ожидают во время проведения Европейских игр

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В центре Минска по ул. Городской Вал, 9 Министерство внутренних дел открыло гостиницу - буквально через дорогу от здания МВД. Здание гостиницы работало давно, но в прошлом году здесь решили сделать капремонт. И вот красную ленточку перерезал министр Игорь Шуневич.

- Ремонт однозначно повысит уровень обслуживания и комфорта. Теперь это милицейское подразделение будет цивилизованно и красиво функционировать для людей, - цитирует главу ведомства управление информации и общественных связей МВД.

В гостинице клиентам могут предложить 25 номеров: 9 одноместных, 12 двухместных, один трехместный, а также три номера квартирного типа. Цены весьма демократичные, обещают в МВД. Холл гостиницы оформлен в стиле лофт, отмечается в сообщении.

Повышенный спрос здесь ожидают уже летом, во время проведения в Минске II Европейских игр.