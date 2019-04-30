2019-04-30T16:10:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельное ДТП в Минском районе: погиб водитель Audi

На М6 столкнулись грузовик DAF и легковушка
Павел МИЦКЕВИЧ
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Смертельное ДТП в Минском районе: погиб водитель Audi. Фото: СКСмертельное ДТП в Минском районе: погиб водитель Audi. Фото: СК
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Во вторник днем на 13-м километре трассы М6 Минск - Гродно в Минском районе произошла серьезная авария: столкнулись грузовой автомобиль DAF и легковой Audi. В результате автокатастрофы водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

- Следователи и сотрудники Госавтоинспекции совместно с экспертом осматривают место происшествия, проводят первоначальные следственные действия, - сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Обстоятельства ДТП пока устанавливаются. Судя по фото, автомобили, двигаясь в попутном направлении, не разделили проезжую часть в месте проведения работ по ремонту дороги, где временно организовано перестроение на другую проезжую часть.

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