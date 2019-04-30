Поступление нефти из России по нефтепроводу «Дружба» временно остановили

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Скандал с некачественной российской нефть начался почти две недели назад. 19 апреля "Белнефтехим" заявил, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть с повышенным содержанием хлорида, из-за которой на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогое оборудование. Позже Беларуси пришлось остановить трансфер нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а загрузку нефтеперерабатывающих предприятий - снизить.

А потом поступление нефти по «Дружбе» и вовсе приостановилось до тех пор, пока некачественную нефть не вытеснят качественной.

- На 8.00 30 апреля все маршрутные поручения по месяцу были выполнены и прием нефти из РФ полностью остановлен. Качественная нефть находится на 30-м км трассы Унеча - Мозырь. Это треть пути от Унечи до государственной границы с РБ. Продолжение ее транспортировки по территории Беларуси планируется возобновить после вытеснения некачественной нефти с российского участка ориентировочно 2 мая. Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы, - цитирует belta.by главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

К слову, причиненный ущерб Беларусь оценивает в 100 млн долларов. А российская сторона возбудила уголовное дело по поводу поставок некачественной нефти.