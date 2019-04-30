Новые купюры номиналом 10 и 5 рублей появятся в Беларуси

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Нацбанк Беларуси вводит в обращение обновленные банкноты образца номиналом 5 и 10. Презентация состоится 20 мая. Новые банкноты будут отличаться от тех, которые выпущены в 2009 году, годом выпуска в обращение, отсутствием реквизита «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи, более актуальным внешним видом изображения архитектурных объектов на банкнотах, а также дополнительным водяным знаком и более широкой защитной нитью.

Новые банкноты отпечатаны в России на предприятии «Гознак». Банкнотами образца 2009 года по-прежнему можно будет рассчитываться, а потребность в заказе денежной наличности связана в первую очередь с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов и необходимостью их замены.

Кстати, в 2020 году будут выпущены обновленные банкноты номиналом 20 и 50 белорусских рублей.