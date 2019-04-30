2019-04-30T18:43:51+03:00
Спорт
КП Беларусь

Сборная Беларуси обыграла Венгрию во втором матче чемпионата мира

Вновь забросил Джефф Платт
Даниил КЛЮШКИН
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В Нур-Султане есть болельщики из Беларуси. Фото: hockey.byВ Нур-Султане есть болельщики из Беларуси. Фото: hockey.by
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Сборная Беларуси на чемпионате мира в дивизионе А1 сегодня проводила второй матч. В соперниках была команда Венгрии.

Уже на 5-й минуте Беларусь вывел вперед Никита Феоктистов. Во втором и третьем периоде голевые броски Евгения Лисовца и Джеффа Платта упрочили преимущество. Венгры лишь в конце матче смогли отквитать одну шайбу. В итоге победа сборной Беларуси - 3:1.

Напомним, вчера в первом матче сборная Беларуси обыграла Литву. Следующий матч 2 мая со сборной Словении.

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