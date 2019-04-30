2019-04-30T17:23:57+03:00
Политика
КП Беларусь

Румас рассказал о проблемах ЕАЭС на заседании межправсовета

Белорусский премьер: необходимо разобраться с причинами роста числа препятствий в торговле
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Румас рассказал о проблемах ЕАЭС на заседании межправсоветаРумас рассказал о проблемах ЕАЭС на заседании межправсоветаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во вторник выступил на заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Ереване. Глава белорусского правительства призвал повысить продуктивность работы по устранению барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, а также разобраться с причинами роста числа препятствий в торговле. Румас считает, что необходимо разобраться, в чем кроются проблемы - в несовершенстве договора о создании экономического союза либо в «правовом нигилизме отдельных государств - членов?».

Главной целью создания ЕАЭС было формирование эффективного внутреннего рынка государств-членов, напомнил белорусский премьер. И к 2025 году необходимо сформировать общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, цитирует Румаса пресс-служба правительства.

Также в этот день премьер-министр Беларуси встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24