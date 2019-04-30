Кто выиграл 100 тысяч рублей от «Евроопт»?

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Сегодня вечером, 30 апреля, состоялся 118-й розыгрыш игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». На победу претендовали все игровые коды, полученные за покупки с 22 по 28 апреля.

С легкой руки Владиславы Артюковской грандиозный приз, 100 тысяч рублей, выиграла пенсионерка из Минска Валентина Малей. Обладателем второго крупного денежного приза – 50 тысяч рублей стала Оксана Зарецкая, которая работает врачом в Бресте.

А ключи от трех новеньких автомобилей – внедорожников «Джили Эмгранд Х7» уже совсем скоро получат: Ольга Матейко, пенсионерка из Молодечно в Минской области, София Кравцова, сотрудник больницы из Витебска, а также многодетная мама Юлия Свирид из поселка Михановичи в Минском районе, которая работает кассиром в магазине «Евроопт».

Также сегодня разыграли больше 10 000 денежных призов!

Поздравляем победителей!