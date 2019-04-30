Удерживать с работодателей-должников средства на зарплату будут по-новому с 1 мая

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«Комсомолка» ранее уже сообщала о денежных нововведениях, которые ожидают белорусов с 1 мая. И вот стало известно еще об одной финансовой корректировке.

Соответствующими указом и нормативом изменяется размер по удержанию с нанимателей финсредств на зарплатные выплаты, транслирует belta.by информацию пресс-службы Минтруда.

Сообщается, что в Беларуси с первого майского дня при расчете средств, предназначающихся для внеочередного перечисления на погашение зарплатных задолженностей, нанимателей обяжут «бронировать» эквивалент суммы в размере 374,97 белорусского рубля на одного работника.

Новый норматив принят в соответствие с указом «Об обеспечении своевременной выплаты зарплат», принятым в ноябре 1995 года. Согласно документу на счетах нанимателей, которые допустили задолженности по зарплатным платежам, в бесспорном порядке удерживаются сумма в размере 1,5 части от БПМ для трудоспособного человека. Данную сумму также корректируют согласно актуальному индексу потребцен на каждого работника, учитывая коэффициент роста размера тарифных ставок рабочих технологических служб, производств, отраслей экономики.

Напомним, в марте 2019 года бюджет прожиточного минимума был установлен в размере 249,98 рубля.