2019-04-30T18:47:42+03:00
Политика
КП Беларусь

В ближайшие дни Михаил Бабич завершит посольскую работу в Минске

Дипломата отзывают из Беларуси, сообщают неофициальные источники
Надежда БУТОВИЧ
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Михаил Бабич запомнился резкими высказываниями на посту посла. Фото: ТАСС.Михаил Бабич запомнился резкими высказываниями на посту посла. Фото: ТАСС.
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О том, что посла РФ Михаила Бабича отзывают с должности в Минске, сообщает kommersant.ru со ссылкой на источники в высокопоставленных кругах.

Таким образом, назначенный на должность посла России в августе 2018 года, Бабич уже в мае 2019 года покинет этот высокий пост. Тем не менее, за не такое уж и продолжительное время работы, посол запомнился белорусам, прежде всего, своими резкими высказываниями и комментариями. Белорусский МИД не раз отвечал на заявления российского дипломата, парировал «выпады».

– Это (Прим.: имеется ввиду отзыв в Москву Бабича) обсуждается с прошлой недели. И в ближайшее время готовится выйти соответствующий указ президента Владимира Путина, – сообщили источники.

Напомним, прежде чем стать главой дипмиссии в Беларуси Михаил Бабич работал полномочным представителем президента России в Приволжском ФО. И, не являющийся карьерным дипломатом, был на высоком посту, вероятнее, в качестве политического назначенца.

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