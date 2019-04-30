2019-04-30T19:27:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Слуцком ОМОН открыл стрельбу по машине с наркоманами

Молодые люди везли «траву» из Минска [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Купили случчане наркотики в интернет-магазине. Фото-иллюстрация.Купили случчане наркотики в интернет-магазине. Фото-иллюстрация.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Задержание было тщательно спланировано и проходило ночью вторника, 30 апреля, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

– Накануне поступила информация о том, что два жителя Слуцка намерены привезти из Минска наркотики. Задержать диллеров было решено на обратном пути из столицы, – сообщил замначальника управления наркоконтороля и противодействия торговле людьми Сергей Белоушко.

Машину с преступниками около 04.00 часов остановили сотрудники Госавтоинспекции, но как только водитель увидел приближающийся ОМОН, он попробовал уехать. По колесам авто был произведен выстрел из карабина «Сайга».

В итоге выяснилось, что у пассажиров – мужчин 1981 и 1994 годов рождения, были с собой наркотические вещества, приобретенные в интернет-магазине. Закладку они забрали в Минском районе. А водитель, который возил их в столицу, был не посвящен в цели поездки. Правда, на обратной дороге он видел, что знакомые делят содержимое какого-то свертка и предупредил, что, «если это наркотики, то они могут доиграться»…

В машине была обнаружена сигаретная пачка с психотропами – наркоманы пожалели «сбросить груз», пока машина останавливалась. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Автомашину с наркоманами пришлось останавливать со стрельбой.

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