Из-за крупного лесного пожара под Гродно возбудили уголовное дело

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«Комсомолка» ранее сообщала о крупном лесном пожаре в Гродненском районе, на тушении которого было задействовано почти 350 человек и 70 единиц техники.

В Следственном комитете Гродненщины информируют о расследовании данного пожара в эко-системе.

Напомним, возгорание случилось 24 апреля недалеко от деревни Криничная в Гродненском районе. В МЧС сообщили, что горит сухая растительность, от травы пожар распространился в лес и затронул площадь размером 770 гектаров. Территория – из лесных фондов «Ивацевичского военного лесхоза», Гожского лесничества и другие земли, поросшие кустарниками не из лесфондов.

– Ущерб, нанесенный огнем превысил 500 базовых величин (Прим.: особо крупный размер), – уточнили в УСК по Гродненской области.

По факту уничтожения и повреждения леса следователями возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится комплекс мероприятий по поиску виновных причастных к крупному лесному пожару. Также определяется окончательная сумма нанесенного вреда.

Расследование продолжается.