Видеофакт. В Мяделе задержали браконьеров с 45 килограммами редкого угря
Об браконьерах-рыболовах, которых поймали на Мядельщине, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.
В преступлении – незаконной ловле угря подозреваются трое местных жителей. Нелегальный промысел мужчины вели на озере Мядель. Зная, что наказание за действие серьезное, злоумышленники осторожничали и скрытничали. Чтобы их поймать на месте преступления, госинспекторы готовились не один день.
– В очередной раз, отслеживая нарушителей, мы оставили наблюдателя рядом с участком одного из подозреваемых в деревне Струголапы, недалеко от озера. Когда поступило сообщение, что двое сельчан, предположительно, с уловом, отъехали от дома на машине «Шкода», было принято решение их задержать, – рассказали в Госинспекции.
Улов браконьеров "завесил" на 32,5 тысячи рублей. Фото: gosinspekciya.gov.by.
Браконьеры ехали в сторону Мяделя. Когда их догнали госинспекторы и подали сигнал об остановке, не остановились – началась погоня. Немного оторвавшись, мужчины остановились, бросили и машину, и улов и сбежали.
– В багажнике была обнаружена сумка с 85 особями угря, завесившим на 45 килограммов. Часть рыбы была замороженной, – пояснили природоохранники.
Вскоре одного из нарушителей взяли под стражу, другой еще – в бегах. Дома у третьего подельника было обнаружено несколько десятков браконьерских снастей – сети, мережи, бучи, остроги, водолазный костюм и незарегистрированное ружье.
Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 32,5 тысячи рублей.
В Госинспекции напоминают, что любительский лов угря в Беларуси запрещен. Эта уникальная рыба нерестится только в Саргассовом море. И является особо ценным и особо охраняемым промысловым видом.
Зона Х 29.04.2019.В Мядельском районе инспекторы разоблачили нелегальных добытчиков угря, они перевозили 45 кг улова
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