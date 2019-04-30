Видеофакт. В Мяделе задержали браконьеров с 45 килограммами редкого угря

Чтобы поймать нелегалов с поличным, за ними следили несколько дней

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Об браконьерах-рыболовах, которых поймали на Мядельщине, сообщают в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В преступлении – незаконной ловле угря подозреваются трое местных жителей. Нелегальный промысел мужчины вели на озере Мядель. Зная, что наказание за действие серьезное, злоумышленники осторожничали и скрытничали. Чтобы их поймать на месте преступления, госинспекторы готовились не один день.

– В очередной раз, отслеживая нарушителей, мы оставили наблюдателя рядом с участком одного из подозреваемых в деревне Струголапы, недалеко от озера. Когда поступило сообщение, что двое сельчан, предположительно, с уловом, отъехали от дома на машине «Шкода», было принято решение их задержать, – рассказали в Госинспекции.

Улов браконьеров "завесил" на 32,5 тысячи рублей. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Браконьеры ехали в сторону Мяделя. Когда их догнали госинспекторы и подали сигнал об остановке, не остановились – началась погоня. Немного оторвавшись, мужчины остановились, бросили и машину, и улов и сбежали.

– В багажнике была обнаружена сумка с 85 особями угря, завесившим на 45 килограммов. Часть рыбы была замороженной, – пояснили природоохранники.

Вскоре одного из нарушителей взяли под стражу, другой еще – в бегах. Дома у третьего подельника было обнаружено несколько десятков браконьерских снастей – сети, мережи, бучи, остроги, водолазный костюм и незарегистрированное ружье.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 32,5 тысячи рублей.

В Госинспекции напоминают, что любительский лов угря в Беларуси запрещен. Эта уникальная рыба нерестится только в Саргассовом море. И является особо ценным и особо охраняемым промысловым видом.