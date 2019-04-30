СК: Пьяный сожитель избил женщину в Кричеве, она умерла от травм на следующий день

Женщина умерла на следующий день после избиения. Фото: СК.

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Трагедия произошла на Могилевщине в воскресенье, 28 апреля, информируют в пресс-службе Следственного комитета.

В канун Пасхи 53-летний мужчина был в изрядном подпитии. Он повздорил со своей сожительницей, 57-летней женщиной, и сильно ее избил.

На следующий день пострадавшая горожанка была в гостях дома у своей знакомой. В какой-то момент женщине стало плохо, она потеряла сознание и упала. Прибывшие по вызову медики скорой помощи констатировали смерть пожилой женщины.

Судмедэксперты, в свою очередь выяснили, что скончалась горожанка из-за полученных накануне побоев.

Сожителя погибшей правоохранители задержали по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших в итоге смерть по неосторожности. Возбуждено уголовное дело.

Расследование продолжается, назначен ряд следственных действий и мероприятий.