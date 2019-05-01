1 мая в "Dreamland" пройдут соревнования на велосипедах и беговелах

Соревнования на велосипедах и беговелах проводятся среди детей от года до 7 лет.

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В эту среду, 1 мая, с 11.00 до 18.00 в Минске на территории парка развлечений "Dreamland" пройдет детский спортивный благотворительный праздник «БегоВелоКомпот». Соревнования на велосипедах и беговелах проводятся среди детей от года до 7 лет. Участники не только из Беларуси, но из России. Медали юным спортсменам вручит придёт восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская.

По словам организаторов, на территории парка развернётся интерактивная площадка для взрослых и детей, где юные спортсмены и любители активного образа жизни продемонстрируют свои возможности, примут участие в конкурсах и розыгрышах. Всех ожидает детская игровая зона, бесплатный прокат беговелов и шлемов, конкурсы, розыгрыши ценных призов среди всех участников соревнований, развлекательная программа для детей, аквагрим.

Мероприятие носит благотворительный характер. Собранные средства пойдут на помощь подшефным Фонда помощи детям "Белый Аист". Вход в парк свободный.