«Витебск», обыграв «Динамо», стал первым финалистом Кубка Беларуси по футболу

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В первой полуфинальной игре «Витебск» у себя дома обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0. Ответный матч проходил в Минске. У «Витебска» была двойная мотивация. Еще раньше было принято решение, что финал пройдет в Витебске. И если «Динамо» обеспечило себе участие в Лиге Европы, то у «северян» последний шанс попасть в еврокубки – успешное выступление в Кубке Беларуси.

В ответной игре «Динамо» имело преимущество, но извлечь из этого дивиденды не смогло – ничья 0:0 и в финале сыграет «Витебске». Его соперником станет победитель матча солигорского «Шахтера» и «Ислочи», который пройдет сегодня.