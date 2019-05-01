2019-05-01T10:28:23+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Витебск», обыграв «Динамо», стал первым финалистом Кубка Беларуси по футболу

Витебляне решающую игру за трофей проведут на своем стадионе
Захар ПЛАТОНОВ
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"Витебск" не пустил "Динамо" в финал Кубка Беларуси. Фото: dinamo-minsk.by"Витебск" не пустил "Динамо" в финал Кубка Беларуси. Фото: dinamo-minsk.by
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В первой полуфинальной игре «Витебск» у себя дома обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0. Ответный матч проходил в Минске. У «Витебска» была двойная мотивация. Еще раньше было принято решение, что финал пройдет в Витебске. И если «Динамо» обеспечило себе участие в Лиге Европы, то у «северян» последний шанс попасть в еврокубки – успешное выступление в Кубке Беларуси.

В ответной игре «Динамо» имело преимущество, но извлечь из этого дивиденды не смогло – ничья 0:0 и в финале сыграет «Витебске». Его соперником станет победитель матча солигорского «Шахтера» и «Ислочи», который пройдет сегодня.

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