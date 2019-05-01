Стало известно с какой формулировкой Лукашенко освободил от должности заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина

Андрей Втюрин возглавлял Службу безопасности президента Беларуси с 2007 по 2014 год. Фото: vsr.mil.by.

Несколько лет он возглавлял службу безопасности президента Беларуси

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29 апреля появилась информация, что Андрей Втюрин, заместитель госсекретаря Совета безопасности, бывший начальник охраны Александра Лукашенко задержан за взятку. Фигурировала даже сумма - 150 тысяч долларов. В КГБ эту информацию не комментировали.

Сегодня на сайте pravo.by появился Указ президента Беларуси от 24 апреля. В нем сообщается, что Втюрин освобожден от должности Заместителя Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Ранее Втюрин был награжден медалью «За безупречную службу» III и II степеней, орденом «За службу Родине» III степени.