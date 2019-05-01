Александр Лукашенко поздравил Ядвигу Поплавскую с юбилеем

Президент отметил, что в каждой песне певица отдает частицу своего сердца

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Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская отмечает сегодня 70-летний юбилей.

- Благодаря исключительному таланту и работоспособности Вы стали образцом высокого профессионального мастерства, примером преданного и неутомимого служения национальному искусству, - говорится в поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Он отметил, что многолетняя плодотворная творческая деятельность артистки является яркой страницей в истории белорусской эстрады:

- Каждой песне Вы отдаете частицу своего сердца, зачаровывая слушателей не только чудесным голосом, но и богатством чувств, удивительной красотой женской души, способной надеяться, верить и любить.

Недавно «Комсомолка» поговорила с певицей, листая ее фотоальбом: вспомнили ее детство, учебу в консерватории, как долго она не говорила «да» на церемонии бракосочетания и как песня «Малиновка» приносит миллионы.

Ядвиге Поплавской исполняется 70 лет! 1 мая у народной артистки Беларуси юбилей. Мы решили вспомнить основные жизненные вехи любимой певицы