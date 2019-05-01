В Национальном аэропорту Минск с 1 мая введен новый порядок досмотра досмотра ручной клади

Особые категорий ручной клади (например, балетные пачки и музыкальные инструменты) будут досматривать, как и раньше

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Национальный аэропорт Минск с 1 мая внедрил системы автоматического возврата лотков в пунктах досмотра. Что это значит?

Теперь при прохождении досмотра вся ручная кладь будет помещаться в специально разработанные лотки и отправляться на проверку в интраскоп (так было и раньше). Но теперь досмотр ручной клади без использования лотка будет невозможен. Пассажиры с ручной кладью, превышающей допустимые размеры, будут возвращены на стойку регистрации для сдачи багажа, сообщает belta.by ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

Также отмечается, что максимально допустимые размеры ручной клади составляют 56/45/25 см (требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта.). Но при этом у каждой авиакомпании свои размеры. Например, у «Белавиа» они несколько меньше - 55/40/20 см.

В Национальном аэропорту обратили внимание на то, что для особых категорий ручной клади, таких как, к примеру, балетные пачки и музыкальные инструменты порядок досмотра остается прежним.

Ранее сообщали, что благодаря запуску автоматизированной системы сократиться время на прохождение процедур досмотра, что увеличит пропускную способность пункта в преддверии летнего сезона.