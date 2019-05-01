Пресс-секретарь президента Беларуси о назначении нового посла России: «Мы не против»

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Вчера стало известно, что посол России в Беларуси Михаил Бабич сложил полномочия и был отозван обратно. На посту посла он пробыл менее года (с августа 2018-го), но запомнился громкими высказываниями, на которое решительно реагировал МИД.

МИД о Бабиче: «Господин посол не видит разницы между федеральным округом и независимым государством»

Сегодня пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прокомментировала это назначение для ТАСС:

- Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему - в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла - мы не против, - сказала Эйсмонт. - Ничего плохого про предыдущего посла сказать не можем, - добавила она.

Напомним, новым послом России в Беларуси стал Дмитрий Мезенцев. В период с 2009 по 2012 годы он управлял Иркутской областью, в 2013 – 2015 годах был генсекретарем Шанхайской организации сотрудничества, а с 2016 года работал членом Совета Федерации, осуществляя полномочия члена Федерального собрания России от исполнительной власти Сахалинской области.