Народная артистка БССР Наталья Гайда празднует юбилей

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Наталию Гайду с юбилеем:

- Ваш вклад в создание, сохранение и развитие традиций национальной театральной школы является примером для молодых артистов, образцом искреннего служения нашей стране. С Вашим именем связаны лучшие достижения Белорусского государственного академического музыкального театра.

Наталья Гайда - актриса оперетты, народная артистка БССР. В 1969 году переехала из Свердловска (ныне - Екатеринбург) в Минск. С 1970 года - солистка Белорусского государственного музыкального театра. В творческом репертуаре - более 50 ведущих партий в опереттах, музыкальных комедиях и мюзиклах. С 2012 года театр проводит в Минске фестивали оперетты «Наталья Гайда приглашает».

Два года назад Наталья Гайда рассказала «Комсомолке» о своей карьере и личной жизни.

Народная артистка БССР Наталья Гайда: До сих пор думаю, какая я ужасная мама…