2019-05-01T17:28:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Пьяный водитель снес забор частного дома в Могилеве

Машина перевернулась на подворье
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ДТП случилось 29 апреля. Житель Могилева ехал на автомобиле «Мазда-626» по улице Ямницкой. Как отмечают в УВД Могилевского облисполкома, он не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением. В результате чего машина выехала за пределы проезжей части, врезалась в заборное ограждение. «Мазда» снесла забор и перевернулась.

Водитель получил ушиб правого локтя и грудной клетки. При проведении освидетельствования у водителя оказалось наличие 1,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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