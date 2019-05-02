2019-05-02T09:55:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси 2 мая начинается регистрация на ЦТ

В Беларуси стартует вступительная кампания
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси 2 мая начинается регистрация на ЦТ.В Беларуси 2 мая начинается регистрация на ЦТ.
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Для поступающих началась горячая пора. Те, кто в этом году планирует поступать, с 2 мая уже могут зарегистрироваться на основной этап централизованного тестирования и по 1 июня включительно, сообщает belta.by.

Записаться можно в колледжах и вузах из специального перечня, места регистрации открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня).

Белорусский язык - первый предмет, по которому поступающие будут сдавать первое ЦТ. Пройдет оно 11 июня.

Русский язык можно будет сдать 13 июня, 15-го - обществоведение, 17-го - математику, 19-го - биологию, 21-го - иностранный язык, 23-го - химию. 25-го - физику, 27-го - историю, 29-го - географию, всемирную историю можно будет сдать 1 июля.

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