В Дзержинском районе на пожаре погибли два человека. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Пожар со смертельным исходом случился рано утром 1 мая

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Причина пожара устанавливается. Известно, что рано утром в МЧС поступил звонок о пожаре в жилом доме в деревне Скворцы Дзержинского района.

В результате пожара погибли двое мужчин, сообщает minobl.mchs.gov.by.

Также около полудня 1 мая 50% ожогов тела получил мужчина недалеко от деревни Большой Тростенец.

По предварительной информации, мужчина чинил свой автомобиль в гараже, и машина загорелась…