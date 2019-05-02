2019-05-02T10:38:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинском районе на пожаре погибли два человека

Пожар со смертельным исходом случился рано утром 1 мая
Сергей ДЕМИДОВ
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В Дзержинском районе на пожаре погибли два человека.В Дзержинском районе на пожаре погибли два человека.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Причина пожара устанавливается. Известно, что рано утром в МЧС поступил звонок о пожаре в жилом доме в деревне Скворцы Дзержинского района.

В результате пожара погибли двое мужчин, сообщает minobl.mchs.gov.by.

Также около полудня 1 мая 50% ожогов тела получил мужчина недалеко от деревни Большой Тростенец.

По предварительной информации, мужчина чинил свой автомобиль в гараже, и машина загорелась…

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