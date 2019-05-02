КП Беларусь
Фото: в Витебске скутер протаранил троллейбус
В результате столкновения пострадал водитель скутера
В Витебске скутер протаранил троллейбус. Фото: ГАИ Витебска.
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Авария случилась ночью.
Возможно, если бы ситуация разворачивалась при дневном свете, ЧП можно было бы избежать. Но дело происходило около часа ночи 2 мая.
ДТП произошло на перекрестке улиц Правды - Терешковой в Витебске, сообщает ГАИ Витебска.
29-летний житель Витебска на скутере Hors протаранил остановившийся троллейбус.
С различными травмами водитель скутера доставлен в витебскую больницу.