2019-05-02T10:54:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фото: в Витебске скутер протаранил троллейбус

В результате столкновения пострадал водитель скутера
Сергей ДЕМИДОВ
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В Витебске скутер протаранил троллейбус. Фото: ГАИ Витебска.В Витебске скутер протаранил троллейбус. Фото: ГАИ Витебска.
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Авария случилась ночью.

Возможно, если бы ситуация разворачивалась при дневном свете, ЧП можно было бы избежать. Но дело происходило около часа ночи 2 мая.

ДТП произошло на перекрестке улиц Правды - Терешковой в Витебске, сообщает ГАИ Витебска.

29-летний житель Витебска на скутере Hors протаранил остановившийся троллейбус.

С различными травмами водитель скутера доставлен в витебскую больницу.

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