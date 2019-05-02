КП Беларусь
Студенты спасли жизнь женщине в горящей квартире
Она не смогла сама выбраться из задымленного помещения
Студенты спасли жизнь женщине в горящей квартире. Фото: 112.by.
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Возгорание случилось вечером 1 мая в квартире дома в столичном переулке Солтыса.
Женщина просила о помощи из окна своей квартиры на 6-м этаже.
В это время на лавочке возле подъезда общались студенты, которые тут же бросились на помощь.
Пламя разгорелось в одной из комнат двухкомнатной квартиры.
Ангелами-хранителями 60-летней женщины оказались два студента Республиканского института профессионального образования, сообщает minsk.mchs.gov.by.
Хозяйку квартиры с признаками отравления доставили в больницу.