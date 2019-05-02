2019-05-02T11:52:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Студенты спасли жизнь женщине в горящей квартире

Она не смогла сама выбраться из задымленного помещения
Сергей ДЕМИДОВ
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Студенты спасли жизнь женщине в горящей квартире. Фото: 112.by.Студенты спасли жизнь женщине в горящей квартире. Фото: 112.by.
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Возгорание случилось вечером 1 мая в квартире дома в столичном переулке Солтыса.

Женщина просила о помощи из окна своей квартиры на 6-м этаже.

В это время на лавочке возле подъезда общались студенты, которые тут же бросились на помощь.

Пламя разгорелось в одной из комнат двухкомнатной квартиры.

Ангелами-хранителями 60-летней женщины оказались два студента Республиканского института профессионального образования, сообщает minsk.mchs.gov.by.

Хозяйку квартиры с признаками отравления доставили в больницу.

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