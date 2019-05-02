КП Беларусь
В Пуховичском районе девочка на велосипеде заблудилась в лесу - искали МЧС и милиция
Она пробыла в лесу шесть с половиной часов
В Пуховичском районе девочка на велосипеде заблудилась в лесу - искали МЧС и милиция.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Днем 1 мая девочка села на велосипед и поехала в лес кататься. И пропала.
Родственники, с которыми она приехала в праздничный день на дачу, забили тревогу.
Вскоре представители МЧС выехали на поиски девочки вместе с сотрудниками милиции.
В 18.28 она вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства спасателей, сообщает minobl.mchs.gov.by.
Потерявшаяся восьмиклассница не пострадала, но пробыла в лесу почти шесть с половиной часов.