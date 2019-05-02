2019-05-02T12:27:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Березовке женщина исполнила пожелание соседки умереть

Нелепая смерть - так теперь говорят про случившееся очевидцы конфликта
Сергей ДЕМИДОВ
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В Березовке женщина исполнила пожелание соседки умереть: нелепая смерть - так теперь говорят про случившееся очевидцы конфликта.В Березовке женщина исполнила пожелание соседки умереть: нелепая смерть - так теперь говорят про случившееся очевидцы конфликта.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Удивительно нелепое и жуткое своей спонтанностью убийство произошло в городе Березовка недалеко от Лиды.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Обо всем стало известно уже после того, как 50-летнюю женщину доставили в местную больницу - по дороге она скончалась от травм.

Трагедия случилась в первой половине дня 1 мая.

В преступлении подозревается соседка убитой. На общей кухне женщина 1975 года рождения вешала постиранные вещи, к ней подошла соседка 1968 года рождения и стала жаловаться на жизнь - сетовала на проблемы и упомянула, что хочет умереть, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Та, что вешала белье, не выдержала и толкнула жалующуюся в открытый проем. В последний момент толкнувшая успела схватить падающую за ногу, однако удержать не смогла.

Женщина упала с третьего этажа и умерла в машине "скорой".

Ее 43-летняя соседка задержана.

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