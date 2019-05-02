Лукашенко: выборы депутатов нужно провести достойно, красиво и честно

Президент Беларуси заявил об этом на встрече с председателем Федерации профсоюзов

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В Беларуси предстоят парламентские выборы. На эту тему 2 мая высказался Александр Лукашенко, который считает, что организовать и провести предстоящие выборы депутатов нужно достойно, красиво и честно.

Президент рассчитывает и на активное участие профсоюзов в избирательной кампании.

- От предвыборной кампании далеко не уходите - вместе с общественными организациями, органами власти, где-то партии будут подключаться к этому процессу (независимо, оппозиционные они или, как у нас принято говорить, провластные). Мы должны достойно, красиво и честно организовать этот процесс, - передает слова главы государства president.gov.by.

Напомним, Александр Лукашенко объявил, что выборы в парламент пройдут в ноябре 2019 года.