В Беларуси холодает

Изменить размер текста: A A

Вот и дожди, которых многие ждали. Для белорусских лесов, возможно, это спасение, но для людей - новость так себе. С дождями, как часто бывает, в Беларуси похолодает и усилится ветер.

В Минске 3 мая облачно с прояснениями, днем синоптики ожидают дождь, его вероятность - 70 - 80%, сообщает belgidromet.by.

Максимальная температура днем 3 мая в Минске - до плюс 13 градусов, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду.

Теплее всего, похоже, будет в Гомеле: ожидается до плюс 20 градусов и низкая вероятность осадков.