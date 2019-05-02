КП Беларусь
В Беларуси холодает
И начинаются дожди
В Беларуси холодает и начинаются дожди.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Вот и дожди, которых многие ждали. Для белорусских лесов, возможно, это спасение, но для людей - новость так себе. С дождями, как часто бывает, в Беларуси похолодает и усилится ветер.
В Минске 3 мая облачно с прояснениями, днем синоптики ожидают дождь, его вероятность - 70 - 80%, сообщает belgidromet.by.
Максимальная температура днем 3 мая в Минске - до плюс 13 градусов, ветер юго-западный, порывы до 14 метров в секунду.
Теплее всего, похоже, будет в Гомеле: ожидается до плюс 20 градусов и низкая вероятность осадков.