Министр труда и соцзащиты о средней зарплате: Задача не просто удержать, а прирастать каждый месяц. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Некоторые предрекают такое же быстрое снижение средней зарплаты, как и ее предыдущий рост. Но чиновники надеются на другое.

Начисленная средняя зарплата в Беларуси в марте составила 1056,9 рублей. Теперь нужно не просто удерживать, но и увеличивать.

- С 1 мая мы вышли на другой уровень тарифной ставки первого разряда, будем двигаться дальше в течение этого года. С 1 мая подняли пенсии нашим гражданам. Что касается заработной платы, по последним данным за март, мы вышли на уровень 1057 рублей. Задача - не просто удержать, а прирастать каждый месяц, - сообщает belta.by слова Ирина Костевич.

Каким образом и за счет чего планируется ежемесячный прирост, министр труда и соцзащиты не озвучила.