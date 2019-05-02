Сборная Беларуси обыграла Словению на чемпионате мира

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Наши хоккеисты проводили третью игру на чемпионате мира в дивизионе А1. Белорусы обыграли Словению - 4:1. Это третья победа на турнире (ранее обыграли Литву и Венгрию).

Подопечным Андрея Сидоренко в Нур-Султане осталось провести два матча: 4 мая с Казахстаном и 5 мая с Южной Кореей. Напомним, команды, занявшие первые два места, вернутся в сильнейший дивизион мирового хоккея. С девятью очками из девяти возможных сборная Беларуси возглавляет турнирную таблицу. Вечером могут догнать Казахстан или Южная Корея: сейчас у них по шесть очков и они будут проводить матч между собой.

Беларусь - Словения - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Шарангович (Лисовец, Кислый, 3.24 - бол.). 1:1 - Саболич (Родман, 43.30). 2:1 - Евенко (Платт, Ковыршин, 45.42). 3:1 - Платт (Демков, Евенко, 49.12). 4:1 - Демков (58.49, в пустые ворота).