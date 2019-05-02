Лукашенко призвал профсоюзы следить за ценами

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На встрече с главой профсоюзов Александр Лукашенко озвучил несколько тем. Одной из важных стали вопросы ценообразования. Президент призвал профсоюзы следить за ситуацией с образованием цен в стране.

- Вы защищаете прежде всего, как вы себя позиционируете, интересы трудящихся, наших людей. Заинтересованность человека в ценообразовании самая прямая, - передает president.gov.by слова Александра Лукашенко, который уточнил, что не такие богатые у нас люди, чтобы покупать по бешеным ценам продукцию. Особенно продукты питания и одежду, которые производятся в Беларуси.